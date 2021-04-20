Президент УЕФА Чеферин поприветствовал решение "Манчестер Сити" покинуть Суперлигу

Ранее "Манчестер Сити" первым объявил о выходе из Суперлиги, о создании которой было объявлено в ночь на понедельник.

Я рад снова приветствовать "Манчестер Сити" в европейской футбольной семье. Они поступили разумно, прислушавшись к многочисленным голосам, в первую очередь - своих болельщиков, разъяснявших жизненно важные преимущества, которые нынешняя система имеет для всего европейского футбола: от победы в финале Лиги чемпионов до первой тренировки молодого игрока", - сказал Чеферин.

"Как я сказал на конгрессе УЕФА, чтобы признать ошибку, нужно мужество, но я никогда не сомневался, что у них были способности принять такое решение. "Манчестер Сити" - это реальный актив, и я рад работать с ними для лучшего будущего европейского футбола", - добавил он.

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить позднее.

УЕФА, руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что команды-основатели будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.