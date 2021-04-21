Предолимпийский чемпионат Европы по спортивной гимнастике стартует в швейцарском Базеле

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Личный чемпионат Европы по спортивной гимнастике стартует 21 апреля в швейцарском Базеле. В соревнованиях примут участие восемь представителей России.

Турнир в Базеле станет для европейских гимнастов генеральной репетицией перед Олимпийскими играми в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа. Чемпионат Европы также является квалификационным на Олимпиаду.

Континентальное первенство стартует в среду квалификационным турниром в многоборье у женщин, на следующий день пройдет мужская квалификация многоборья. Первые награды чемпионата Европы будут разыграны 23 апреля, определятся сильнейшие многоборцы у женщин и мужчин. В субботу и воскресенье будут разыграны медали в упражнениях на отдельных снарядах (шесть у мужчин и четыре - у женщин).

В состав сборной России на этот турнир вошли Никита Нагорный, Кирилл Прокопьев, Давид Белявский и Александр Карцев, Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и Елена Герасимова. Первоначально в составе присутствовал победитель чемпионата мира 2018 года в личном многоборье Артур Далалоян, который не смог поехать в Базель из-за травмы ноги, полученной на последней перед вылетом контрольной тренировке.

Предыдущий чемпионат Европы проходил в декабре 2020 года в Турции. Сборная России не принимала участие в этом турнире из-за опасений заразиться коронавирусом.

Последний раз чемпионат Европы в Швейцарии проходил в 2016 году в Берне накануне Игр в Рио-де-Жанейро. Сборная России по его итогам заняла первое место в неофициальном медальном зачете с пятью золотыми, тремя серебряными и тремя бронзовыми наградами, вторыми тогда стали представители Великобритании (2-5-0), третьими - швейцарцы (2-0-2). Турнир в Базеле стал тогда первым крупным стартом в карьере Мельниковой, будущей серебряной медалистки Игр-2016. Из нынешнего состава сборной России на том турнире выступали Нагорный и Белявский.