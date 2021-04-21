Полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут в среду

ТАСС, 21 апреля. Матчи 1/2 финала Бетсити - Кубка России по футболу пройдут в среду. Грозненский "Ахмат" примет самарские "Крылья Советов", а московский "Локомотив" на своем поле сыграет с ЦСКА.

Перед стартом сезона-2020/21 был утвержден новый формат проведения турнира, согласно которому вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала сформировали 10 групп по три команды. В каждой из них были собраны по одному клубу Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), которые по разу сыграли между собой, а победители каждой из 10 групп вышли в 1/8 финала. Шесть участников еврокубков ("Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Ростов" и "Динамо") попали в эту стадию напрямую.

В 1/4 финала "Ахмат" с минимальным счетом обыграл "Уфу" (1:0), а "Крылья Советов" дома победили московское "Динамо" (2:0).

После победы над уфимцами в Кубке России грозненцы со счетом 0:3 уступили им же, но уже в матче чемпионата страны. Однако перед полуфиналом им удалось реабилитироваться, переиграв в субботу подмосковные "Химки" (3:1). "Ахмат" уже гарантировал себе место в РПЛ на следующий сезон, сейчас команда занимает 10-ю строчку турнирной таблицы с 35 очками. Идущий 13-м тульский "Арсенал" при условии побед четырех оставшихся матчах может сравняться с грозненским клубом, однако по результатам очных встреч "Ахмат" по-прежнему будет выше в турнирной таблице.

"Крылья Советов" являются единственным представителем ФНЛ в Кубке России. После встречи с "Динамо" самарскому клубу удалось еще дважды выиграть в чемпионате, продлив победную серию в ФНЛ и Кубке России до 13 матчей. "Крылья Советов" продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице второго по значимости российского дивизиона, набрав 85 очков в 36 матчах. Отрыв от идущего вторым "Нижнего Новгорода" составляет четыре очка.

Ранее команды уже встречались в финале Кубка России 2004 года. В том матче победу со счетом 1:0 одержал грозненский клуб.

Московское дерби в полуфинале

В четвертьфинале ЦСКА со счетом 2:1 на выезде одержал победу над тульским "Арсеналом". В прошедшем за месяц до этого матче 22-го тура чемпионата России, в котором также встречались эти команды, с таким же счетом победил клуб из Тулы.