Полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут в среду

ТАСС, 21 апреля. Матчи 1/2 финала Бетсити - Кубка России по футболу пройдут в среду. Грозненский "Ахмат" примет самарские "Крылья Советов", а московский "Локомотив" на своем поле сыграет с ЦСКА.
Перед стартом сезона-2020/21 был утвержден новый формат проведения турнира, согласно которому вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала сформировали 10 групп по три команды. В каждой из них были собраны по одному клубу Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), которые по разу сыграли между собой, а победители каждой из 10 групп вышли в 1/8 финала. Шесть участников еврокубков ("Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Ростов" и "Динамо") попали в эту стадию напрямую.
В 1/4 финала "Ахмат" с минимальным счетом обыграл "Уфу" (1:0), а "Крылья Советов" дома победили московское "Динамо" (2:0).
После победы над уфимцами в Кубке России грозненцы со счетом 0:3 уступили им же, но уже в матче чемпионата страны. Однако перед полуфиналом им удалось реабилитироваться, переиграв в субботу подмосковные "Химки" (3:1). "Ахмат" уже гарантировал себе место в РПЛ на следующий сезон, сейчас команда занимает 10-ю строчку турнирной таблицы с 35 очками. Идущий 13-м тульский "Арсенал" при условии побед четырех оставшихся матчах может сравняться с грозненским клубом, однако по результатам очных встреч "Ахмат" по-прежнему будет выше в турнирной таблице.
"Крылья Советов" являются единственным представителем ФНЛ в Кубке России. После встречи с "Динамо" самарскому клубу удалось еще дважды выиграть в чемпионате, продлив победную серию в ФНЛ и Кубке России до 13 матчей. "Крылья Советов" продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице второго по значимости российского дивизиона, набрав 85 очков в 36 матчах. Отрыв от идущего вторым "Нижнего Новгорода" составляет четыре очка.
Ранее команды уже встречались в финале Кубка России 2004 года. В том матче победу со счетом 1:0 одержал грозненский клуб.
Московское дерби в полуфинале
В четвертьфинале ЦСКА со счетом 2:1 на выезде одержал победу над тульским "Арсеналом". В прошедшем за месяц до этого матче 22-го тура чемпионата России, в котором также встречались эти команды, с таким же счетом победил клуб из Тулы.
В последнее время ЦСКА выступает нестабильно. После матча в Туле армейцы провели две встречи чемпионата России: обыграли волгоградский "Ротор" (2:0) и уступили "Сочи" (1:2). В турнирной таблице РПЛ ЦСКА опустился на пятое место и вылетел из зоны еврокубков. Впереди у московской команды дерби со "Спартаком" и "Динамо", а также матчи против "Уфы" и "Краснодара", поэтому Кубок России может стать для армейцев хорошей возможностью попасть в Лигу Европы.
ЦСКА испытывает определенные проблемы и с составом. Матч против "Локомотива" пропустят защитники Марио Фернандес, Вадим Карпов, Хёрдур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Бруно Фукс, полузащитники Константин Кучаев, Бактиёр Зайнутдинов, Эмиль Бохинен и нападающий Владислав Яковлев. У железнодорожников в этом плане все гораздо лучше - не в составе только Зе Луиш, который продолжает восстанавливаться после травмы.
"Локомотив" в 1/4 финала в гостях обыграл "Сочи" со счетом 3:1. В РПЛ железнодорожники также набрали хороший ход и одержали семь побед подряд. Началась эта серия в 20-м туре, когда красно-зеленые обыграли ЦСКА (2:0). Сейчас "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на шесть очков.
В рамках Кубка России "Локомотив" и ЦСКА встретятся в четвертый раз. Дважды игры проходили на стадии 1/4 финала, в 1994 году армейцы победили в серии пенальти, в 2009-м - в основное время (1:0). 21 мая 2000 года "Локомотив" обыграл ЦСКА в дополнительное время (3:2) в финале Кубка России и стал трехкратным обладателем трофея.
"Локомотив" является самой титулованной командой Кубка России, железнодорожники побеждали в турнире восемь раз, последний успех датирован 2019 годом. ЦСКА является семикратным обладателем Кубка России, "Зенит" - четырехкратным, "Спартак" - трехкратным. По разу трофей выигрывали "Динамо", "Рубин", "Ростов", "Торпедо", "Терек" (ныне "Ахмат") и "Тосно". В прошлом сезоне победу в Кубке России одержал "Зенит".