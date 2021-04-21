"Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" объявили о выходе из Суперлиги

ТАСС, 21 апреля. Английские футбольные клубы "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" вышли из состава Суперлиги. Об этом сообщают пресс-службы команд.

"Манчестер Сити" первым из основателей Суперлиги объявил о выходе из ее состава

Ранее о выходе из состава Суперлиги объявил английский клуб "Манчестер Сити".

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить позднее.

Во вторник представители клубов - основателей турнира собрались, чтобы обсудить вопрос о роспуске турнира на фоне негативной реакции на его создание.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что команды-основатели будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.