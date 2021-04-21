СМИ: "Милан" и "Интер" готовятся выйти из футбольной Суперлиги

ТАСС, 21 апреля. Итальянские футбольные клубы "Милан" и "Интер" готовятся к выходу из состава Суперлиги. Об этом сообщает журналист итальянского спортивного телеканала Sky Sport Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

Ранее о выходе из Суперлиги объявили английские "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". По информации журналиста телеканала Би-би-си Дэна Роана, документы по выходу из Суперлиги также готовит лондонский "Челси".

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить позднее.