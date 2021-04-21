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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги

СМИ: "Милан" и "Интер" готовятся выйти из футбольной Суперлиги

Ранее о выходе из Суперлиги объявили английские "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм"

ТАСС, 21 апреля. Итальянские футбольные клубы "Милан" и "Интер" готовятся к выходу из состава Суперлиги. Об этом сообщает журналист итальянского спортивного телеканала Sky Sport Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

Ранее о выходе из Суперлиги объявили английские "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". По информации журналиста телеканала Би-би-си Дэна Роана, документы по выходу из Суперлиги также готовит лондонский "Челси".

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить позднее.

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Во вторник представители клубов - основателей турнира собрались, чтобы обсудить вопрос о роспуске турнира на фоне негативной реакции на его создание.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что команды-основатели будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
Все английские команды объявили о выходе из футбольной Суперлиги
Это "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Челси" и "Манчестер Сити"
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