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НХЛ

"Даллас" обыграл "Детройт" в матче НХЛ. Гурьянов отдал голевую передачу

"Даллас" одержал четвертую победу подряд
Денис Гурьянов AP Photo/Tony Gutierrez
Описание
Денис Гурьянов
© AP Photo/Tony Gutierrez

ТАСС, 21 апреля. "Даллас" со счетом 5:2 обыграл "Детройт" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Таннер Керо (3-я минута), Джейсон Робертсон (6), Джо Павелски (15), Джейми Олексяк (44), Блейк Комо (60, в пустые ворота). У проигравших шайбы забросили Валлтери Филппула (45) и Дилан Ларкин (57).

Нападающий "Далласа" Денис Гурьянов отдал голевую передачу, набрав 25-е очко (девять голов + 16 передач) в 45 матчах текущего сезона. Нападающий "Детройта" Владислав Наместников не сумел отличиться.

"Даллас" одержал четвертую победу подряд и занимает пятую строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 50 очков в 45 матчах. "Детройт" находится на седьмой позиции с 39 очками за 48 игр. Следующую встречу команды проведут 23 апреля в Детройте.

В других матчах игрового дня "Бостон" на выезде обыграл "Баффало" (2:0), "Питтсбург" дома победил "Нью-Джерси" (7:6), гости забросили шесть шайб за третий период. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 32 броска в домашней игре против "Каролины", однако его команда уступила со счетом 1:4.

 

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