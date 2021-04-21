"Даллас" обыграл "Детройт" в матче НХЛ. Гурьянов отдал голевую передачу

ТАСС, 21 апреля. "Даллас" со счетом 5:2 обыграл "Детройт" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе победителей отличились Таннер Керо (3-я минута), Джейсон Робертсон (6), Джо Павелски (15), Джейми Олексяк (44), Блейк Комо (60, в пустые ворота). У проигравших шайбы забросили Валлтери Филппула (45) и Дилан Ларкин (57).

HE IS BIG AND HE IS RIG



Nice dish by Denis to set up the Big Rig pic.twitter.com/jrWdYtBoeK — Dallas Stars (@DallasStars) April 21, 2021

Нападающий "Далласа" Денис Гурьянов отдал голевую передачу, набрав 25-е очко (девять голов + 16 передач) в 45 матчах текущего сезона. Нападающий "Детройта" Владислав Наместников не сумел отличиться. "Даллас" одержал четвертую победу подряд и занимает пятую строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 50 очков в 45 матчах. "Детройт" находится на седьмой позиции с 39 очками за 48 игр. Следующую встречу команды проведут 23 апреля в Детройте.