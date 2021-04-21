Второй биатлонный центр с разноуровневой трассой на 2 км возведут в Югре за 250 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) возведут в Нижневартовске второй в регионе биатлонный центр, его стоимость составит порядка 250 млн рублей. Он получит разноуровневую трассу на 2,2 км, стрельбище, модули для спортсменов и трибуны для зрителей, сообщается в среду на сайте думы Югры.

По оценке региональных властей, необходимость строительства биатлонного центра в Нижневартовске назрела давно, поскольку современной базы для данного вида спорта в городе нет. В спортивных секциях города на постоянной основе занимаются около 400 детей. Среди известных местных выпускников - бронзовый призер чемпионата мира, неоднократный чемпион мира среди юниоров Никита Поршнев, чемпионка и призер чемпионата России Анастасия Морозова, призер всероссийских соревнований Алексей Вагин.

"Нижневартовские биатлонисты получат собственную базу для тренировок. Согласно проектным изысканиям, здесь будет возведена разноуровневая трасса протяженностью 2 200 метров, стрельбище, модули для спортсменов и трибуны для зрителей - все, что необходимо для проведения тренировочного процесса и соревнований муниципального уровня", - говорится в сообщении.

Биатлонный центр появится на базе отдыха "Радуга", которая расположена в непосредственной близости от города по дороге Нижневартовск - Радужный. Здесь уже есть асфальтовое основание будущей трассы и подведены необходимые коммуникации. Стоимость работ составляет около 250 млн рублей. "Строительство здесь полноценного биатлонного центра поддерживает губернатор Югры Наталья Комарова. Развивать здесь биатлонный спорт необходимо - это востребовано, поскольку в различных кружках и секциях здесь занимаются более 400 ребят. Нижневартовский биатлон известен не только в России, но и в мире. Здесь будет возможность заниматься спортом не только лыжникам и биатлонистам, но и всем активным жителям Нижневартовска. Летом можно будет размещать хорошие спортивные лагеря для детей", - приводятся в сообщении слова спикера думы ХМАО Бориса Хохрякова.

Директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов уточнил ТАСС, что этот биатлонный центр позволит также проводить региональные соревнования по биатлону и лыжным гонкам, тренировки юных спортсменов. "Он необходим для проведения региональных мероприятий, чтобы разгрузить биатлонный комплекс в Ханты-Мансийске, для тренировок детей и молодежи. <…> Его планируется построить из быстровозводимых материалов", - сказал он.

Центр зимних видов спорта в Ханты-Мансийске

Сейчас в Югре есть Центр зимних видов спорта им. Александра Филипенко, где располагается биатлонный центр, обладающей всей необходимой инфраструктурой и лицензией категории "А" Международного союза биатлонистов. Он расположен в Ханты-Мансийске недалеко от центральной части города. В 2003 и 2011 годах здесь проходил чемпионат мира по биатлону. Также центр принимал чемпионат мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата (2011), финальные этапы розыгрыша Кубка мира (в 2006, 2007, 2009, 2010 годах), в 2007 году здесь проходил чемпионат России по лыжным гонкам. Он способен вместить до 15 тыс. зрителей, в том числе на стационарных трибунах 9,7 тыс. человек.