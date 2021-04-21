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Футбол в России

Степашин: селекционная служба футбольного "Динамо" работает над укреплением состава

Также член совета директоров московского клуба высказался о том, почему бело-голубые в зимнюю паузу решили не делать приобретений
Член совета директоров футбольного "Динамо" Сергей Степашин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Член совета директоров футбольного "Динамо" Сергей Степашин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Селекционная служба московского футбольного клуба "Динамо" в настоящее время ведет работу над укреплением команды. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров клуба Сергей Степашин.

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"[Константин] Тюкавин и [Арсен] Захарян у нас неплохо провели все матчи после молодежного первенства. Другое дело, что надо, конечно, и укреплять команду, чтобы у нас было несколько сильных, мощных и взрослых игроков. Я знаю, что сейчас селекционная служба над этим работает", - сказал Степашин.

Также он высказался о том, почему бело-голубые в зимнюю паузу решили не делать приобретений. "Мы уже один раз ошиблись. Если покупать кого-то, то это должен быть сильный игрок, что и будет сделано в ближайшее время", - добавил собеседник ТАСС.

"Динамо" идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. В следующем туре московский клуб сыграет 24 апреля дома против подмосковных "Химок".

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