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Футбол в России

Степашин надеется, что футбольный клуб "Динамо" выполнит задачу на сезон

Член совета директоров московского футбольного клуба оценил работу главного тренера Сандро Шварца, который был назначен на эту должность в октябре 2020 года
Член совета директоров футбольного "Динамо" Сергей Степашин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Член совета директоров футбольного "Динамо" Сергей Степашин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Член совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Сергей Степашин рассчитывает на то, что поставленная перед клубом задача на сезон будет выполнена. Об этом он сообщил ТАСС.

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"Давайте вернемся к вопросу об оценке результатов команды после матча с ЦСКА (в последнем туре чемпионата России - прим. ТАСС). Очень рассчитываю, что задача, которую поставили перед "Динамо" (попасть в Лигу Европы - прим. ТАСС), будет выполнена", - сказал Степашин.

Также Степашин оценил работу главного тренера Сандро Шварца, который был назначен на эту должность в октябре 2020 года. "При Шварце игроки раскрылись. Желаю ему удачи", - добавил собеседник ТАСС.

"Динамо" идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 26 матчах. В следующем туре московский клуб сыграет 24 апреля дома против подмосковных "Химок".

Теги
Российский футболСтепашин, Сергей Вадимович
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