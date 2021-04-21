Степашин надеется, что футбольный клуб "Динамо" выполнит задачу на сезон

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Член совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Сергей Степашин рассчитывает на то, что поставленная перед клубом задача на сезон будет выполнена. Об этом он сообщил ТАСС.

"Давайте вернемся к вопросу об оценке результатов команды после матча с ЦСКА (в последнем туре чемпионата России - прим. ТАСС). Очень рассчитываю, что задача, которую поставили перед "Динамо" (попасть в Лигу Европы - прим. ТАСС), будет выполнена", - сказал Степашин.

Также Степашин оценил работу главного тренера Сандро Шварца, который был назначен на эту должность в октябре 2020 года. "При Шварце игроки раскрылись. Желаю ему удачи", - добавил собеседник ТАСС.

"Динамо" идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 26 матчах. В следующем туре московский клуб сыграет 24 апреля дома против подмосковных "Химок".