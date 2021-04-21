Матыцин считает, что футбольной Суперлиги уже не существует

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Футбольная Суперлига в своем нынешнем виде уже не существует. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Ранее стало известно, что проект будет пересмотрен после протестов против создания турнира как со стороны футбольных организаций, так и болельщиков.

"А ее практически, можно сказать, не существует. Это была инициатива отдельных клубов, мы понимаем, какую оценку она получила у Международного олимпийского комитета, ФИФА, УЕФА, РФС. Поэтому абсолютно поддерживаю это мнение", - сказал Матыцин.