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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги

Матыцин считает, что футбольной Суперлиги уже не существует

Ранее стало известно, что проект будет пересмотрен после протестов против создания турнира как со стороны футбольных организаций
Министр спорта РФ Олег Матыцин Виталий Невар/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Футбольная Суперлига в своем нынешнем виде уже не существует. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Ранее стало известно, что проект будет пересмотрен после протестов против создания турнира как со стороны футбольных организаций, так и болельщиков.

"А ее практически, можно сказать, не существует. Это была инициатива отдельных клубов, мы понимаем, какую оценку она получила у Международного олимпийского комитета, ФИФА, УЕФА, РФС. Поэтому абсолютно поддерживаю это мнение", - сказал Матыцин.

Теги
Матыцин, Олег ВасильевичСитуация вокруг футбольной Суперлиги
Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
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