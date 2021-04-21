Привалова рассказала о ходе работы ВФЛА по восстановлению федерации

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены. На остальных международных стартах количество участвующих в них нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.

"Стратегический план и дорожная карта были утверждены советом World Athletics, мы постепенно и планомерно выполняем все пункты, указанные в них. Уже отправлен первый отчет в World Athletics по каждому выполненному пункту, поверьте, это очень большой объем работы, которым занимаются наши сотрудники вместе с международными экспертами, - сказала Привалова. - На последнем президиуме ВФЛА были утверждены кодекс этики и политика внешних коммуникаций. На следующем - на утверждение будут вынесены еще несколько политик".

ВФЛА была лишена членства в World Athletics более пяти лет назад на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В конце 2015 года была создана рабочая группа, которая отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. С 2015 года отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.