Вице-президент Суперлиги опроверг информацию о выплатах клубам - участникам турнира

"Информация о бонусе в размере 350 млн евро в год является ложной", - заявил Аньелли. Он также отметил готовность клубов - основателей Суперлиги сотрудничать с руководством Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). "Мы написали президентам ФИФА и УЕФА с предложением начать диалог", - сообщил Аньелли.

РИМ, 21 апреля. /ТАСС/. Вице-президент футбольной Суперлиги и президент итальянского "Ювентуса" Андреа Аньелли опроверг появившуюся информацию о том, что клубы - участники нового турнира будут получать ежегодные выплаты в размере 350 млн евро. Об этом он в среду сообщил в интервью газете la Repubblica .

Говоря о значении нового турнира для мирового футбола, президент "Ювентуса" рассказал о его потенциальных возможностях по приобщению подрастающего поколения к этому виду спорта. "40% молодых людей в мире в возрасте от 16 до 24 лет не интересуются футболом. Создать турнир, который воплощает в жизнь то, чем они занимаются на цифровых платформах, таких как FIFA ("Фифа" - серия футбольных видеоигр - прим. ТАСС), - это означает пойти им навстречу и бросить вызов Fortnite и Call of Duty (популярные видеоигры - прим. ТАСС)", которые являются настоящими центрами притяжения для сегодняшней молодежи", - заявил Аньелли.

От лица клубов - основателей Суперлиги Аньелли высказал недовольство действиями ФИФА и УЕФА, отметив, что эти организации не оказали им необходимой финансовой помощи в тяжелую пору пандемии коронавируса. "Они получают большие доходы от выступлений наших игроков, но в периоды кризиса они нам не помогали", - подчеркнул он.

В конце интервью он заявил, что не жалеет о приходе Криштиану Роналду в "Ювентус" и назначении Андреа Пирло на должность главного тренера клуба. "Никогда. Если я бы вернулся назад в прошлое, я бы еще раз это сделал", - ответил он на вопрос о сожалении насчет приобретения Роналду. "Аналогично", - ответил Аньелли на такой же вопрос относительно Пирло.

Развитие ситуации вокруг Суперлиги

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. Еще о трех клубах-основателях должны были сообщить позднее.

УЕФА, руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что команды-основатели будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

Из-за недовольства значительной части болельщиков и футбольной общественности о своем выходе из Суперлиги к настоящему моменту уже объявили все английские клубы. В итоге основатели Суперлиги решили пересмотреть проект турнира.