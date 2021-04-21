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Футбол в России

Футболисты Новосельцев и Заболотный намерены продлить контракты с "Сочи"

По данным портала Transfermarkt, нынешние соглашения игроков действуют до 30 июня 2021 года

ТАСС, 21 апреля. Защитник Иван Новосельцев и нападающий Антон Заболотный намерены продлить контракты с футбольным клубом "Сочи". Об этом заявил агент игроков Олег Артемов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

По данным портала Transfermarkt, нынешние соглашения футболистов действуют до 30 июня 2021 года.

"Пока мы не общались с "Сочи" по поводу продления, все будет ближе к концу сезона. Новосельцев и Заболотный хотят остаться в клубе", - сказал Артемов.

29-летний Заболотный принял участие в 26 матчах за "Сочи" во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи. Новосельцеву 29 лет, он сыграл в 16 играх и отметился одной голевой передачей.

"Сочи" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 43 очка в 26 играх. Следующий матч сочинский клуб проведет 25 апреля в гостях против "Уфы".

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