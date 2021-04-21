Вратарь "Ак Барса" Мифтахов в следующем сезоне продолжит карьеру в НХЛ

КАЗАНЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Голкипер казанского "Ак Барса" Амир Мифтахов в следующем сезоне продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа". Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов.

"К тому, что у нас Мифтахов уедет в Америку, мы были готовы заранее, раньше у нас [Максим] Марушев уехал (форвард подписал контракт с "Вегасом" - прим. ТАСС), - сказал Якубов. - Об этом дали нам знать их агенты, они сказали, что ребята настроены на Америку, хотят попробовать свои силы там, мы пожали руки. Мифтахов еще не уехал, он на следующий сезон уедет, а Марушев уже уехал, но мы всегда ждем их, это наши ребята, они в нашей системе".

"Хотя с тем же Марушевым я лично беседовал раза три, наверное. Свои доводы, доводы тренерского штаба ему приводил, убеждал, что рано ему ехать", - добавил Якубов.

"Он молодой, хочет попробовать себя в НХЛ, каждый выбирает свою судьбу, - отметил главный тренер команды Дмитрий Квартальнов. - У нас неплохая команда в Высшей хоккейной лиге, хорошо работают с вратарями, но он принял такое решение. Он может получить много шансов, но все зависит только от него. У Амира все впереди, думаю, что при правильной и грамотной работе, он может превратиться в хорошего вратаря".

Мифтахову 20 лет, на драфте НХЛ в 2020 году он был выбран "Тампой" в шестом раунде под общим 186-м номером. Является серебряным (2020) и бронзовым (2019) призером молодежного чемпионата мира. В нынешнем сезоне на счету хоккеиста 7 матчей за "Ак Барс", один он провел "на ноль".