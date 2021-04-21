Олимпийский чемпион 1956 года по хоккею Виктор Шувалов будет похоронен 22 апреля в Москве

ТАСС, 21 апреля. Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Виктор Шувалов будет похоронен 22 апреля в Москве на Богородском кладбище. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Шувалов скончался в понедельник на 98-м году жизни. В 1954 году он принял участие в первом чемпионате мира по хоккею для сборной СССР и стал победителем турнира.

В качестве игрока Шувалов выступал за "Дзержинец", ВВС МВО, ЦСКА и СКВО. В 1956 году он стал победителем Олимпийских игр в Кортина-д'Ампеццо, на которых впервые участвовали советские спортсмены. Шувалов является двукратным чемпионом мира (1954, 1956), трехкратным чемпионом Европы (1954, 1955, 1956), а также пятикратным чемпионом СССР (1951, 1952, 1953, 1955, 1956).

Свою олимпийскую медаль хоккеист был вынужден продать в 90-е годы. Но в 2014 году президент России Владимир Путин в Кремле вручил Шувалову награду, которая была найдена в США.