"Урал" намерен подписать полноценный контракт с футболистом Калининым

ТАСС, 21 апреля. Екатеринбургский "Урал" намерен выкупить футболиста московского "Динамо" Игоря Калинина в летнее трансферное окно. Об этом заявил президент "Урала" Григорий Иванов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Защитник выступает за "Урал" на правах аренды. Его контракт с "Динамо" действует до 30 июня 2022 года.

"У нас есть право выкупа. Будем выкупать Калинина. Появляется какая-то информация, что кто-то им еще интересуется, это слухи", - сказал Иванов.

Калинину 25 лет, в нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче за "Урал" во всех турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи.