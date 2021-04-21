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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги

Слуцкий: традиции и болельщики оказались важнее денег для клубов футбольной Суперлиги

Ранее девять клубов из 12 отказались от участия в турнире
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Болельщики и традиции для футбольных клубов оказались важнее коммерческой составляющей Суперлиги. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий.

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"Когда была создана Суперлига, я понимал, что это очень необычно для футбола, - сказал Слуцкий. - И в футболе, несмотря на то, что он очень финансово зависим, особенно в последние годы, традиции всегда играли большую роль, чем деньги. Под традициями я подразумеваю болельщиков, клубные цвета, эмблемы, дерби, соревнования, проведение турниров в том формате, в котором они существуют, поэтому, как только появилась информация про Суперлигу, мне стало безумно интересно, что же победит в этом мире - традиции или финансовая составляющая, которая тоже для любого клуба крайне важна. И мне очень приятно, что добро победило зло, традиции и болельщики взяли верх над коммерческой составляющей".

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Но уже во вторник на фоне протестов болельщиков, а также жесткой позиции УЕФА и национальных федераций все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги, а в среду из ее состава вышли "Атлетико", а также "Интер" и "Милан".

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