ЦСКА объявил об уходе баскетболиста Джеймса

"Наш клуб и защитник Джеймс пришли к соглашению, которое позволит игроку получить статус свободного агента до конца сезона-2020/21. В ближайшие дни Джеймс подпишет контракт с одним из клубов Национальной баскетбольной ассоциации", - говорится в сообщении.

По ходу сезона ЦСКА неоднократно отстранял Джеймса от игр решением тренерского штаба. За ЦСКА баскетболист выступал с 2019 года, за это время он неоднократно признавался лучшим игроком тура Евролиги, один раз - лучшим игроком месяца. В составе ЦСКА он провел 55 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,2 очка, делая 3,2 подбора и 5 результативных передач.

Джеймсу 30 лет, в 2012 году он был участником драфта, но ни один из клубов НБА его не задрафтовал. Помимо ЦСКА Джеймс выступал за хорватский "Загреб", израильский "Хапоэль", итальянские "Фулгор Оменья" и "Олимпию Милано", греческие "Колоссос" и "Панатинаикос", а также клубы НБА "Финикс" и "Нью-Орлеан".