"Крылья Советов" обыграли "Ахмат" и вышли в финал Кубка России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 21 апреля. /ТАСС/. Самарский клуб Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Крылья Советов" стал первым финалистом Бетсити - Кубка России по футболу, обыграв грозненский "Ахмат" в серии послематчевых пенальти. Встреча прошла в Грозном.

Основное время игры завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти "Крылья Советов" одержали победу со счетом 4:1. В компенсированное время матча в составе "Крыльев Советов" произошла замена вратаря. Евгений Фролов появился на поле вместо Ивана Ломаева, голкипер отразил два 11-метровых в исполнении футболистов "Ахмата".

Регламент соревнований не предусматривает дополнительного времени, поэтому победитель определился в серии пенальти. В плей-офф нынешнего розыгрыша Кубка России впервые был зафиксирован ничейный результат по итогам основного времени.

Перед стартом сезона-2020/21 был утвержден новый формат проведения турнира, согласно которому вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала сформировали 10 групп по три команды. В каждой из них были собраны по одному клубу Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), которые по разу сыграли между собой, победители каждой из 10 групп вышли в 1/8 финала. Шесть участников еврокубков ("Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Ростов" и "Динамо") попали в эту стадию напрямую.

Высшим достижением "Крыльев Советов" в истории Кубка России является выход в финал турнира в 2004 году. Тогда самарский клуб проиграл "Тереку" (ныне "Ахмат") со счетом 0:1.

Команда второго по силе дивизиона в четвертый раз вышла в финал Кубка России. В 2005 году подмосковные "Химки" проиграли в решающем матче московскому ЦСКА (0:1), в 2011 году владикавказская "Алания" уступила также ЦСКА (1:2). В 2004 году "Терек" в финале обыграл "Крылья Советов".