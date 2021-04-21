Футболист "Урала" Погребняк сообщил, что будет решать вопросы по контракту в конце сезона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Все вопросы о продлении контракта или завершении карьеры нападающего екатеринбургского "Урала" Павла Погребняка будут решаться по окончании сезона. Об этом футболист заявил ТАСС.

37-летний Погребняк играет за "Урал" с 2018 года.

"На данный момент у меня действующий контракт до конца сезона, - сказал футболист. - Все разговоры о продлении контракта или, может быть, Погребняк закончит играть - это будет решаться в конце сезона. Сейчас пока это не актуально, еще важные игры впереди, не до контрактов. Все в процессе обсуждения".

Ранее Погребняк выступал за российские "Спартак", "Балтику", "Химки", "Шинник", "Томь", "Зенит", "Динамо" и "Тосно", английские "Фулхэм" и "Рединг", а также германский "Штутгарт". Он является чемпионом России, обладателем Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в составе "Зенита", а также обладателем Кубка России в составе "Тосно". В нынешнем сезоне на его счету 15 матчей, в которых он отметился четырьмя голами.

"Урал" занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 30 очков после 26 туров. В следующем матче екатеринбуржцы 24 апреля примут грозненский "Ахмат".