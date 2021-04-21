Генеральный директор "Крыльев Советов" прокомментировал выход команды в финал Кубка России

ТАСС, 21 апреля. Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий отметил, что в клубе до сих пор не могут прийти в себя после выхода в финал Бетсити - Кубка России по футболу. Комментарий Калакуцкого приводит газета " Спорт-Экспресс ".

В среду "Крылья Советов" в серии послематчевых пенальти на выезде обыграли "Ахмат" в полуфинале Кубка России. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

"Очень рады, до сих пор не можем прийти в себя. В финале просто будем играть, а там посмотрим. Готовы ли к Лиге Европы? Дайте нам немного прийти в себя", - сказал Калакуцкий.

Финал Кубка России состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. "Крылья Советов" сыграют с победителем матча между "Локомотивом" и ЦСКА. Высшим достижением "Крыльев Советов" в истории Кубка России является выход в финал турнира в 2004 году. Тогда самарский клуб проиграл "Тереку" (ныне "Ахмат") со счетом 0:1.

Победитель Кубка России получит право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне.