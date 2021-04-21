Титов назвал огромной потерей для ЦСКА отсутствие Фернандеса в игре со "Спартаком"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Отсутствие защитника Марио Фернандеса является огромной потерей для ЦСКА перед гостевым матчем 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком". Такое мнение журналистам высказал бывший футболист "Спартака" Егор Титов.

Фернандес получил мышечную травму перед матчем 26-го тура РПЛ против "Сочи" (1:2). Сроки возвращения футболиста в общую группу будут определены позднее

"Равны ли потери перед дерби "Спартак" - ЦСКА? Фернандес был в заявке уже, не знаю, будет ли он играть, но для армейцев это потеря, и мы это видели, - сказал Титов. - Играл, по-моему, [Наир] Тикнизян сначала [с "Сочи"], потом [Константин] Марадишвили. Конечно, это не Фернандес, конечно, для армейцев это огромная потеря и для сборной России, но игр сборной уже больше не будет".

Титов также отметил, что на отсутствии защитника "Спартака" Самюэля Жиго, который был удален в игре с "Уфой" и пропустит матч с ЦСКА, не стоит делать акцент. "Сейчас возвращается и Айртон, и [Георгий] Джикия, насколько знаю, поэтому восполнение будет, здесь же есть и [Павел] Маслов, [Илья] Кутепов, - отметил Титов. - Поэтому выбор будет, я бы не делал акцент на Жиго, потому что у него бывают ошибки. Вот 0:3 [с "Уфой"] в том числе его ошибка".

Фернандесу 30 лет, в нынешнем чемпионате он провел 21 игру и отметился одной результативной передачей.

Встреча между "Спартаком" и ЦСКА пройдет 25 апреля на "Открытие банк Арене" и начнется в 16:30 мск. "Спартак" с 47 очками после 26 игр занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 46 очками идет пятым.