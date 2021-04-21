Российский борец Магомедов завоевал золотую медаль чемпионата Европы

ТАСС, 21 апреля. Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов стал победителем чемпионата Европы в весовой категории до 61 кг.

В финальной схватке 23-летний россиянин победил украинца Андрея Джелепа. Магомедов является победителем чемпионата Европы 2019 года среди борцов не старше 23 лет и обладателем золотой медали юниорского чемпионата мира 2018 года. Бронзовые медали завоевали поляк Эдуард Григорев и грузин Бека Ломтадзе.

Ранее на турнире в весовой категории до 57 кг серебряную медаль завоевал Начын Монгуш. Загир Шахиев завоевал золотую медаль в весовой категории до 65 кг, Исраил Касумов праздновал победу в весовой категории до 70 кг, а Алихан Жабраилов в весовой категории до 97 кг.

Сборная России лидирует в медальном зачете чемпионата Европы, завоевав четыре золотые и одну серебряную награду. На втором месте располагается команда Турции (1-1-0), третьими идут словаки (1-0-0).

Чемпионат Европы по борьбе проходит каждый год. В прошлом году на турнире в Риме российская команда заняла первое место в медальном зачете, завоевав девять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых наград.

Турнир в Варшаве завершится 25 апреля.