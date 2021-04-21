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Летние олимпийские виды спорта

Российский борец Магомедов завоевал золотую медаль чемпионата Европы

Это пятая медаль российских спортсменов на турнире

ТАСС, 21 апреля. Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов стал победителем чемпионата Европы в весовой категории до 61 кг.

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В финальной схватке 23-летний россиянин победил украинца Андрея Джелепа. Магомедов является победителем чемпионата Европы 2019 года среди борцов не старше 23 лет и обладателем золотой медали юниорского чемпионата мира 2018 года. Бронзовые медали завоевали поляк Эдуард Григорев и грузин Бека Ломтадзе.

Ранее на турнире в весовой категории до 57 кг серебряную медаль завоевал Начын Монгуш. Загир Шахиев завоевал золотую медаль в весовой категории до 65 кг, Исраил Касумов праздновал победу в весовой категории до 70 кг, а Алихан Жабраилов в весовой категории до 97 кг.

Сборная России лидирует в медальном зачете чемпионата Европы, завоевав четыре золотые и одну серебряную награду. На втором месте располагается команда Турции (1-1-0), третьими идут словаки (1-0-0).

Чемпионат Европы по борьбе проходит каждый год. В прошлом году на турнире в Риме российская команда заняла первое место в медальном зачете, завоевав девять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых наград.

Турнир в Варшаве завершится 25 апреля.

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Летние олимпийские виды спорта
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