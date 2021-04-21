{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Туктамышева отметила, что серебро чемпионата мира для нее ценнее золота турнира 2015 года

По словам спортсменки, в нынешнем фигурном катании более высокая конкуренция
Елизавета Туктамышева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Елизавета Туктамышева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 21 апреля. Серебряная медаль чемпионата мира 2021 года для российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой ценнее золота мирового первенства 2015 года. Об этом она рассказала в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

24-летняя Туктамышева завоевала серебро чемпионата мира 2021 года в Стокгольме. Спортсменка выступала на чемпионате мира впервые с турнира 2015 года, на котором стала победительницей.

"Я готовилась уже с радостью, что я смогу выступать на чемпионате мира. В нынешнем фигурном катании очень сложно даже отобраться на чемпионат мира. Когда я узнала, что стала второй, я была максимально счастлива. Это серебро для меня даже ценнее того золота, которое я выиграла в 2015 году", - отметила Туктамышева.

"Здесь было намного тяжелее, преодоления себя было больше в этом сезоне. Наверное, возраст тоже влияет. Я, может быть, уже забыла те ощущения, но, мне кажется, было легче. Сейчас больше осознанности и удовольствия, но тяжелее", - добавила фигуристка.

Помимо наград чемпионатов мира в активе Туктамышевой победа на чемпионате Европы 2015 года и бронзовая медаль континентального первенства 2013 года.

Теги
Фигурное катание
Летние олимпийские виды спорта
Россиянин Найфонов стал трехкратным чемпионом Европы по борьбе
В финальной схватке в весовой категории до 86 кг он победил грузина Сандро Аминашвили
Россиянин Найфонов стал трехкратным чемпионом Европы по борьбе
Читать полностью