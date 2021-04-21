Туктамышева отметила, что серебро чемпионата мира для нее ценнее золота турнира 2015 года

ТАСС, 21 апреля. Серебряная медаль чемпионата мира 2021 года для российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой ценнее золота мирового первенства 2015 года. Об этом она рассказала в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

24-летняя Туктамышева завоевала серебро чемпионата мира 2021 года в Стокгольме. Спортсменка выступала на чемпионате мира впервые с турнира 2015 года, на котором стала победительницей.

"Я готовилась уже с радостью, что я смогу выступать на чемпионате мира. В нынешнем фигурном катании очень сложно даже отобраться на чемпионат мира. Когда я узнала, что стала второй, я была максимально счастлива. Это серебро для меня даже ценнее того золота, которое я выиграла в 2015 году", - отметила Туктамышева.

"Здесь было намного тяжелее, преодоления себя было больше в этом сезоне. Наверное, возраст тоже влияет. Я, может быть, уже забыла те ощущения, но, мне кажется, было легче. Сейчас больше осознанности и удовольствия, но тяжелее", - добавила фигуристка.

Помимо наград чемпионатов мира в активе Туктамышевой победа на чемпионате Европы 2015 года и бронзовая медаль континентального первенства 2013 года.