Российский борец Курбанов завоевал золотую медаль чемпионата Европы

ТАСС, 21 апреля. Российский борец вольного стиля Магомед Курбанов стал победителем чемпионата Европы в весовой категории до 92 кг.

В финальной схватке 28-летний россиянин победил швейцарца Самуэля Шеррера. Бронзовые медали завоевали азербайджанец Осман Нурмагомедов и белорус Гаджи Раджабов.

Ранее на турнире в весовой категории до 57 кг серебряную медаль завоевал Начын Монгуш. Абасгаджи Магомедов завоевал золотую медаль в весовой категории до 61 кг, Загир Шахиев праздновал победу в весовой категории до 65 кг, Исраил Касумов - в весовой категории до 70 кг, Артур Найфонов - в весовой категории до 86 кг, Алихан Жабраилов - в весовой категории до 97 кг.

Турнир в Варшаве завершится 25 апреля.