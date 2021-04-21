{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Российский борец Курбанов завоевал золотую медаль чемпионата Европы

В финальной схватке в весовой категории до 92 кг он победил швейцарца Самуэля Шеррера

ТАСС, 21 апреля. Российский борец вольного стиля Магомед Курбанов стал победителем чемпионата Европы в весовой категории до 92 кг.

В финальной схватке 28-летний россиянин победил швейцарца Самуэля Шеррера. Бронзовые медали завоевали азербайджанец Осман Нурмагомедов и белорус Гаджи Раджабов.

Ранее на турнире в весовой категории до 57 кг серебряную медаль завоевал Начын Монгуш. Абасгаджи Магомедов завоевал золотую медаль в весовой категории до 61 кг, Загир Шахиев праздновал победу в весовой категории до 65 кг, Исраил Касумов - в весовой категории до 70 кг, Артур Найфонов - в весовой категории до 86 кг, Алихан Жабраилов - в весовой категории до 97 кг.

Турнир в Варшаве завершится 25 апреля.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Фигурное катание
Фигуристка Синицина рассказала о травмоопасности в танцах на льду
По словам спортсменки, к зонам повышенного травматизма относятся колени, спина и голеностоп
Читать полностью