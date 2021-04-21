Олич: футболистам ЦСКА не хватило концентрации в полуфинале Кубка России

ТАСС, 21 апреля. Игрокам московского ЦСКА не хватило концентрации в полуфинальном матче Бетсити - Кубка России по футболу с "Локомотивом". Об этом рассказал главный тренер армейцев Ивица Олич, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Встреча завершилась победой "Локомотива" со счетом 3:0.

"Надо забивать голы. У нас было достаточно моментов, такое надо реализовывать. Желание у ребят было, но нужна концентрация. Мы каждый день работаем над стандартами, но пока не вышло. Если ты не сконцентрирован, все получается так, как сегодня", - отметил Олич.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА сыграет со "Спартаком". "У нас впереди важный матч. Завтра будем анализировать сегодняшние ошибки, чтобы не допустить их в матче со "Спартаком", - сказал Олич.

"Локомотив" в финале Кубка России 12 мая сыграет с самарскими "Крыльями Советов".