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Футбол в России

Олич: футболистам ЦСКА не хватило концентрации в полуфинале Кубка России

Армейцы уступили "Локомотиву" со счетом 0:3
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 21 апреля. Игрокам московского ЦСКА не хватило концентрации в полуфинальном матче Бетсити - Кубка России по футболу с "Локомотивом". Об этом рассказал главный тренер армейцев Ивица Олич, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

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Встреча завершилась победой "Локомотива" со счетом 3:0.

"Надо забивать голы. У нас было достаточно моментов, такое надо реализовывать. Желание у ребят было, но нужна концентрация. Мы каждый день работаем над стандартами, но пока не вышло. Если ты не сконцентрирован, все получается так, как сегодня", - отметил Олич.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА сыграет со "Спартаком". "У нас впереди важный матч. Завтра будем анализировать сегодняшние ошибки, чтобы не допустить их в матче со "Спартаком", - сказал Олич.

"Локомотив" в финале Кубка России 12 мая сыграет с самарскими "Крыльями Советов".

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Российский футболОлич, Ивица
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