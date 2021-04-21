ЦСКА победил "Фенербахче" в первом матче плей-офф баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА переиграли турецкий "Фенербахче" со счетом 95:76 в первом матче четвертьфинала Евролиги. Встреча прошла в Москве в присутствии 4 049 зрителей.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Фенербахче" Нандо Де Коло, набравший 27 очков, у ЦСКА по 20 очков набрали форвард Уилл Клайберн и защитник Дэниэл Хэккетт. Де Коло ранее играл за ЦСКА, дважды став с клубом победителем Евролиги.

Перед матчем с ЦСКА "Фенербахче" сообщил о нескольких случаях заражения коронавирусом в команде - пять среди игроков и три среди членов тренерского штаба. Команда предоставила все необходимые документы и прошла дополнительное тестирование по прибытии в Россию.

ЦСКА повел в серии до трех побед со счетом 1-0. Следующий матч команды проведут 23 апреля в Москве.

ЦСКА занял второе место по итогам регулярного чемпионата Евролиги, "Фенербахче" - седьмое. В текущем сезоне в Евролиге стартовали три клуба Единой лиги ВТБ. Подмосковные "Химки" заняли последнее место по итогам регулярного чемпионата. Петербургский "Зенит" стал восьмым и позднее в среду проведет на выезде первый матч плей-офф против испанской "Барселоны".