Николич отметил, что "Локомотиву" необходимо улучшить качество игры в обороне

Встреча ЦСКА и "Локомотива" прошла в среду и завершилась победой железнодорожников со счетом 3:0.

"Хочу поздравить команду с очередной победой, - сказал Николич. - Очень трудно и сложно обыграть ЦСКА 4 раза подряд. Но мы справились, хочу поблагодарить болельщиков за прекрасную атмосферу. Мы играли хорошо, но надо еще работать, чтобы до конца сезона у нас не возникало проблем с обороной".

"Локомотив" в матче с ЦСКА уступил по количеству нанесенных ударов. "Меня это немного беспокоит, надо еще поработать над качеством игры. Самоотдача футболистов все равно сегодня была на самом высоком уровне".

В финале Кубка России "Локомотив" 12 мая сыграет с самарскими "Крыльями Советов".