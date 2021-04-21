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Футбол в России

Николич отметил, что "Локомотиву" необходимо улучшить качество игры в обороне

"Локомотив" в матче полуфинала Кубка России с ЦСКА уступил по количеству нанесенных ударов
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 21 апреля. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Марко Николич недоволен качеством оборонительных действий команды в полуфинальном матче Бетсити - Кубка России по футболу против столичного ЦСКА. Комментарий Николича приводит газета "Спорт-Экспресс".

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Встреча ЦСКА и "Локомотива" прошла в среду и завершилась победой железнодорожников со счетом 3:0.

"Хочу поздравить команду с очередной победой, - сказал Николич. - Очень трудно и сложно обыграть ЦСКА 4 раза подряд. Но мы справились, хочу поблагодарить болельщиков за прекрасную атмосферу. Мы играли хорошо, но надо еще работать, чтобы до конца сезона у нас не возникало проблем с обороной".

"Локомотив" в матче с ЦСКА уступил по количеству нанесенных ударов. "Меня это немного беспокоит, надо еще поработать над качеством игры. Самоотдача футболистов все равно сегодня была на самом высоком уровне".

В финале Кубка России "Локомотив" 12 мая сыграет с самарскими "Крыльями Советов".

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Российский футболНиколич, Марко
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