Итальянские лыжники Пеллегрино и Де Фабиани будут тренироваться со сборной России

ТАСС, 21 апреля. Чемпион мира по лыжным гонкам Федерико Пеллегрино и призер мирового первенства Франческо Де Фабиани будут тренироваться со сборной России в группе Маркуса Крамера. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

30-летний Пеллегрино является серебряным призером Олимпиады в Пхёнчхане в личном спринте. В 2017 году он стал чемпионом мира в аналогичной дисциплине, а в 2019 году завоевал серебряную медаль мирового первенства.

Пеллегрино трижды был призером чемпионатов мира в командном спринте, в его активе серебро (2017) и две бронзовые медали (2015, 2019). Последнюю награду на мировых первенствах Пеллегрино завоевал в паре именно с Де Фабиани.

В группу Крамера входят двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, призер чемпионата мира Евгений Белов, трижды призер мировых первенств Глеб Ретивых, серебряный призер чемпионата мира в эстафете Артем Мальцев.

Отмечается, что Федерация зимних видов спорта Италии и Ассоциация лыжных видов спорта России заключили соглашение о сотрудничестве с целью максимально увеличить эффективность подготовки к Олимпиаде 2022 года. "Я с оптимизмом встретила данное предложение от итальянской команды. Считаю, что это сотрудничество пойдет на пользу как российским, так и итальянским лыжникам, в частности Федерико Пеллегрино. Это очень хороший шаг для развития лыжных гонок, так как встретятся две разные методики подготовки. Я уверена, что все стороны возьмут из этого сотрудничества все самое лучшее и таким образом спортсмены смогут показать наилучшие результаты", - отметила президент ФЛГР Елена Вяльбе.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.