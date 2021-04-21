Российский борец Козырев завоевал серебряную медаль чемпионата Европы

ТАСС, 21 апреля. Российский борец вольного стиля Сергей Козырев завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в весовой категории до 125 кг.

В финальной схватке россиянин уступил Таха Агкюлю из Турции. Бронзовые награды завоевали грузин Гено Петриашвили и украинец Александр Хоцяновский.

Для Козырева нынешний чемпионат Европы стал дебютным в карьере. Турецкий спортсмен является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.

Ранее на турнире в весовой категории до 57 кг серебряную медаль завоевал Начын Монгуш. Абасгаджи Магомедов завоевал золотую медаль в весовой категории до 61 кг, Загир Шахиев праздновал победу в весовой категории до 65 кг, Исраил Касумов - в весовой категории до 70 кг, Артур Найфонов - в весовой категории до 86 кг, Магомед Курбанов - в весовой категории до 92 кг, Алихан Жабраилов - в весовой категории до 97 кг.

В среду на чемпионате Европы завершились соревнования борцов-вольников. По их итогам сборная России завоевала шесть золотых и две серебряные медали и занимает первое место в медальном зачете. На втором месте идет команда Турции с двумя золотыми и одной серебряной наградой. Словаки завоевали две золотые медали и занимают третье место.

22 и 23 апреля состоятся финалы в женской борьбе, а 24 и 25 апреля - в греко-римской борьбе.