Кириленко: ЦСКА играл не против "Фенербахче", а против Де Коло

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко не увидел командной игры у турецкого "Фенербахче" в первом матче плей-офф Евролиги против ЦСКА. Об этом Кириленко рассказал ТАСС.

В среду ЦСКА на домашней площадке обыграл "Фенербахче" со счетом 95:76. Самым результативным игроком встречи стал защитник турецкого клуба Нандо Де Коло, ранее игравший за ЦСКА.

"Мое ощущение, что сегодня играл ЦСКА против Де Коло, я не вижу команды "Фенербахче" вообще, - сказал Кириленко. - ЦСКА доминировал и был явно сильнее. Но один игрок старался тащить весь коллектив. Нандо - один из лучших игроков Европы, это видно".

ЦСКА повел в четвертьфинальной серии до трех побед со счетом 1-0. Следующий матч команды проведут 23 апреля в Москве.