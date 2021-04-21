Испанский Бильбао отказался от проведения матчей чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 21 апреля. Власти испанского Бильбао отказались от права на проведение в городе матчей чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщается на сайте администрации города.

В заявлении отмечается, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в среду прислал оргкомитету Бильбао уведомление о том, что в одностороннем порядке лишает город права принимать матчи чемпионата.

Глава УЕФА Александер Чеферин ранее заявлял, что не допустит проведения матчей чемпионата Европы при пустых трибунах. Бильбао до последнего не предоставил гарантий того, что сможет организовать игры турнира в присутствии зрителей.

Оргкомитет выступил с критикой поведения УЕФА. Отмечается, что город с момента получения права на проведение матчей Евро выполнял все критерии головной организации, но в условиях пандемии власти города оценивают здоровье своих граждан выше требований УЕФА.

Подчеркивается, что Бильбао затратил на организацию мероприятий чемпионата Европы более €1,2 млн и готовится подать в суд для возмещения ущерба.

"Александер Чеферин не разговаривал ни с кем из оргкомитета Бильбао, даже с мэром города в течение нескольких недель. Бильбао не будет принимать Евро-2020 и отвергает возможные упреки в связи с этим в свой адрес. Это одностороннее решение УЕФА и позиция Федерации футбола Испании, которой никогда не нравился Бильбао как место проведения Евро-2020. Мы возлагаем на них ответственность за произошедшее", - говорится в заявлении.

Окончательное решение по городам - хозяевам чемпионата Европы УЕФА вынесет в пятницу. На данный момент готовность принять игры турнира со зрителями подтвердили Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим. Под вопросом остается участие в Евро Мюнхена и Дублина. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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