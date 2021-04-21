Гимнастка Листунова принесла российской команде вторую личную олимпийскую лицензию

ТАСС, 21 апреля. Россиянки заняли три первых места по итогам квалификации в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в Базеле.

Первое место заняла Ангелина Мельникова, показавшая результат 55,991 балла. Второй стала Виктория Листунова (55,465), третьей - Владислава Уразова (55,299). В финале многоборья могут выступить не более двух представителей от страны. Таким образом, в финал вышли Мельникова и Листунова.

Листунова завоевала для российской команды вторую личную олимпийскую лицензию. Командную олимпийскую лицензию россиянки заработали на чемпионате мира 2018 года в Дохе, первую личную - по итогам мирового первенства 2019 года в германском Штутгарте. Это максимально возможное количество олимпийских лицензий в женской спортивной гимнастике.

По итогам квалификации в личном многоборье определились также участницы финалов упражнений на отдельных снарядах, которые пройдут в субботу и воскресенье. Мельникова прошла в финалы по вольным упражнениям, а также по упражнениям в прыжке и на брусьях. Листунова поборется за медали в вольных упражнениях. Уразова выступит в финале упражнений на брусьях. Россиянка Елена Герасимова не прошла в смогла квалифицироваться ни в один финал.

Чемпионат Европы завершится 25 апреля. Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио.