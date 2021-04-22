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Баскетбольные еврокубки

Кущенко: клубы Единой лиги ВТБ могут выиграть все европейские турниры в этом сезоне

Президента лиги впечатлила гостевая победа "Зенита" над "Барселоной"
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа "Зенита" над "Барселоной" в первом матче плей-офф Евролиги впечатлила президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко, он считает, что клубы чемпионата способны на победу в каждом европейском турнире в баскетболе. Такое мнение он высказал ТАСС.

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Баскетболисты "Зенита" в среду обыграли "Барселону" со счетом 76:74 в первом матче четвертьфинала Евролиги. Встреча прошла в Испании.

"Клубы Единой лиги ВТБ на данный момент могут выиграть каждый из европейских клубных турниров, - сказал Кущенко. - ЦСКА и "Зенит" одержали победы в Евролиге, УНИКС играет в финале Еврокубка, "Нижний Новгород" - в Лиге чемпионов. Но я хочу отметить, что игра "Зенита" с "Барсой" впечатлила, вряд ли кто-то мог предположить, что петербуржцы поведут в серии с испанским грандом".

Ранее в среду ЦСКА в первом матче серии обыграл турецкий "Фенербахче" (92:76). "Зенит" занял восьмое место по итогам регулярного чемпионата Евролиги, "Барселона" стала первой. В текущем сезоне в Евролиге стартовали три клуба Единой лиги ВТБ. Подмосковные "Химки" заняли последнее место по итогам регулярного чемпионата, ЦСКА финишировал вторым.

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