Перес: "Реал", "Барселона", "Ювентус" и "Милан" продолжают переговоры по Суперлиге

ТАСС, 22 апреля. Испанские футбольные клубы "Реал" и "Барселона", а также итальянские "Милан" и "Ювентус" продолжают переговоры по проекту Суперлиги. Об этом заявил глава организации и президент "Реала" Флорентино Перес, комментарий которого приводит журналист спортивного телеканала Sky Sport Фабрицио Романо .

"Итальянские "Ювентус" и "Милан" не покинули Суперлигу. Вместе с "Реалом" и "Барселоной" они обсуждают возможные решения", - сказал Перес.

"Если не сработал этот проект, то сработает другой. Напоминаю, что все 12 клубов подписали обязательный контракт", - добавил глава Суперлиги.

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Но уже во вторник на фоне протестов болельщиков, а также жесткой позиции УЕФА и национальных федераций все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги, а в среду из ее состава вышли "Атлетико", а также "Интер" и "Милан".