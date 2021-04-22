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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги

Перес: "Реал", "Барселона", "Ювентус" и "Милан" продолжают переговоры по Суперлиге

В понедельник о создании Суперлиги объявили 12 европейских топ-клубов, однако на следующий день на фоне протестов болельщиков, а также жесткой позиции УЕФА и национальных федераций ее покинули девять команд, включая "Милан"
Президент "Реала" Флорентино Перес EPA-EFE/BALLESTEROS
Описание
Президент "Реала" Флорентино Перес
© EPA-EFE/BALLESTEROS

ТАСС, 22 апреля. Испанские футбольные клубы "Реал" и "Барселона", а также итальянские "Милан" и "Ювентус" продолжают переговоры по проекту Суперлиги. Об этом заявил глава организации и президент "Реала" Флорентино Перес, комментарий которого приводит журналист спортивного телеканала Sky Sport Фабрицио Романо.

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"Итальянские "Ювентус" и "Милан" не покинули Суперлигу. Вместе с "Реалом" и "Барселоной" они обсуждают возможные решения", - сказал Перес.

"Если не сработал этот проект, то сработает другой. Напоминаю, что все 12 клубов подписали обязательный контракт", - добавил глава Суперлиги.

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Но уже во вторник на фоне протестов болельщиков, а также жесткой позиции УЕФА и национальных федераций все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги, а в среду из ее состава вышли "Атлетико", а также "Интер" и "Милан".

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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
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