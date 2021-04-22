Поезд в финал. "Локомотив" и "Крылья Советов" встретятся в решающем матче Кубка России

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" дома обыграл ЦСКА со счетом 3:0 в полуфинальном матче Бетсити - Кубка России по футболу и стал вторым финалистом турнира. В решающей встрече железнодорожники сыграют с самарскими "Крыльями Советов", которые в другом полуфинале победили грозненский "Ахмат" в серии пенальти (0:0; 4:1).

На шестой минуте встречи нападающий ЦСКА Саломон Рондон поразил ворота "Локомотива", но после вмешательства видеоассистентов рефери взятие ворот было отменено из-за игры рукой. Счет в матче на 16-й минуте открыл нападающий железнодорожников Франсуа Камано. На 53-й минуте "Локомотив" удвоил преимущество: после удара нападающего хозяев Федора Смолова мяч отрикошетил в полузащитника ЦСКА Ивана Облякова и залетел в ворота. Третий гол в добавленное ко второму тайму время забил Гжегож Крыховяк.

"Локомотив" одержал десятую победу подряд. Благодаря таким результатам железнодорожники поднялись на второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и вышли в финал Кубка России.

Еще до матча с ЦСКА бывший футболист "Локомотива" и "Спартака" Дмитрий Аленичев в разговоре с журналистами высказал мнение, что железнодорожники на данный момент являются сильнейшей командой страны. "Локомотив" выдал впечатляющую серию, хорошо выглядит, они очень сильные. Не скажу, что у них есть преимущество перед игрой, шансы равные - 50 на 50, но все-таки "Локомотив" впечатляет. Я думаю, что сейчас это самая сильная команда", - сказал Аленичев.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Локомотива" Марко Николич отметил, что команде еще нужно работать над игрой в обороне. "Хочу поздравить команду с очередной победой, очень трудно и сложно обыграть ЦСКА 4 раза подряд. Но мы справились, хочу поблагодарить болельщиков за прекрасную атмосферу. Мы играли хорошо, но надо еще работать, чтобы до конца сезона у нас не возникало проблем с обороной", - сказал Николич, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

ЦСКА снова проиграл при Оличе

ЦСКА потерпел второе поражение подряд при новом главном тренере Ивице Оличе, о назначении которого было объявлено 23 марта. 18 апреля армейцы на выезде уступили "Сочи" в матче 26-го тура РПЛ со счетом 1:2, после игры 41-летний специалист заметил, что футболисты хозяев больше хотели победить. В матче с "Локомотивом", по мнению Олича, игрокам ЦСКА не хватило концентрации.