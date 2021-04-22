Поезд в финал. "Локомотив" и "Крылья Советов" встретятся в решающем матче Кубка России

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" дома обыграл ЦСКА со счетом 3:0 в полуфинальном матче Бетсити - Кубка России по футболу и стал вторым финалистом турнира. В решающей встрече железнодорожники сыграют с самарскими "Крыльями Советов", которые в другом полуфинале победили грозненский "Ахмат" в серии пенальти (0:0; 4:1).
На шестой минуте встречи нападающий ЦСКА Саломон Рондон поразил ворота "Локомотива", но после вмешательства видеоассистентов рефери взятие ворот было отменено из-за игры рукой. Счет в матче на 16-й минуте открыл нападающий железнодорожников Франсуа Камано. На 53-й минуте "Локомотив" удвоил преимущество: после удара нападающего хозяев Федора Смолова мяч отрикошетил в полузащитника ЦСКА Ивана Облякова и залетел в ворота. Третий гол в добавленное ко второму тайму время забил Гжегож Крыховяк.
"Локомотив" одержал десятую победу подряд. Благодаря таким результатам железнодорожники поднялись на второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и вышли в финал Кубка России.
Еще до матча с ЦСКА бывший футболист "Локомотива" и "Спартака" Дмитрий Аленичев в разговоре с журналистами высказал мнение, что железнодорожники на данный момент являются сильнейшей командой страны. "Локомотив" выдал впечатляющую серию, хорошо выглядит, они очень сильные. Не скажу, что у них есть преимущество перед игрой, шансы равные - 50 на 50, но все-таки "Локомотив" впечатляет. Я думаю, что сейчас это самая сильная команда", - сказал Аленичев.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Локомотива" Марко Николич отметил, что команде еще нужно работать над игрой в обороне. "Хочу поздравить команду с очередной победой, очень трудно и сложно обыграть ЦСКА 4 раза подряд. Но мы справились, хочу поблагодарить болельщиков за прекрасную атмосферу. Мы играли хорошо, но надо еще работать, чтобы до конца сезона у нас не возникало проблем с обороной", - сказал Николич, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".
ЦСКА снова проиграл при Оличе
ЦСКА потерпел второе поражение подряд при новом главном тренере Ивице Оличе, о назначении которого было объявлено 23 марта. 18 апреля армейцы на выезде уступили "Сочи" в матче 26-го тура РПЛ со счетом 1:2, после игры 41-летний специалист заметил, что футболисты хозяев больше хотели победить. В матче с "Локомотивом", по мнению Олича, игрокам ЦСКА не хватило концентрации.
"Надо забивать голы, у нас было достаточно моментов, такое надо реализовывать. Желание у ребят было, но нужна концентрация. Мы каждый день работаем над стандартами, но пока не вышло. Если ты не сконцентрирован, все получается так, как сегодня", - приводит комментарий Олича "Спорт-Экспресс".
После игры генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с журналистами отметил, что отсутствие у Олича опыта работы в качестве главного тренера является минусом, но предпосылки для того, чтобы это исправить, есть. "Мы постараемся создать все условия и сделать все от нас зависящее, чтобы помочь Оличу в начальный период, когда только пройдя через определенные сложности, можно приобрести то, чего в книжках и онлайн-программах не получишь", - сказал Бабаев.
"Крыльям Советов" вышли в финал благодаря замене вратаря
В другом полуфинальном матче среды самарские "Крылья Советов" на выезде обыграли грозненский "Ахмат". Основное время игры завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти "Крылья Советов" одержали победу со счетом 4:1. В компенсированное время матча в составе самарского клуба произошла замена вратаря - Евгений Фролов появился на поле вместо Ивана Ломаева. Фролов отразил два пенальти от футболистов "Ахмата" Бернарда Бериши и Габриэля Кристиана.
Сразу после игры генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий отметил, что в клубе до сих пор не могут прийти в себя после выхода в финал. "В финале просто будем играть, а там посмотрим. Готовы ли к Лиге Европы? Дайте нам немного прийти в себя", - сказал Калакуцкий, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс".
Финал Кубка России состоится 12 мая в Нижнем Новгороде, высшим достижением самарского клуба в истории турнира является выход в финал в 2004 году. Тогда "Крылья Советов" проиграли "Тереку" (ныне "Ахмат") со счетом 0:1. "Локомотив" является самой титулованной командой Кубка России, железнодорожники побеждали в турнире восемь раз. Победитель Кубка России получит право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне.