"Вегас" стал первым клубом НХЛ, вышедшим в плей-офф

ТАСС, 22 апреля. "Вегас" стал первым клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ), гарантировавшим себе место в плей-офф по итогам регулярного чемпионата. Команда из Лас-Вегаса в домашнем матче обыграла "Сан-Хосе" со счетом 5:2.

Для того, чтобы гарантировать себе место в плей-офф, "Вегасу" нужно было не проиграть "Сан-Хосе" в основное время. Команда занимает первое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 68 очков в 46 матчах. "Сан-Хосе" идет шестым с 41 очком за 46 игр. Следующий матч "Вегас" проведет 25 апреля в гостях против "Анахайма", "Сан-Хосе" в тот же день примет "Миннесоту".

"Вегас" был основан в 2017 году и выступает в НХЛ с сезона-2017/18. В первом же розыгрыше Кубка Стэнли команда дошла до финала, где уступила "Вашингтону" (счет в серии 1-4). В прошлом сезоне "Вегас" стал победителем Тихоокеанского дивизиона по итогам регулярного чемпионата и вышел в финал Западной конференции, однако в пяти играх проиграл "Далласу" (1-4).