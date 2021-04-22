"Монреаль" обыграл "Эдмонтон" в матче НХЛ. Романов сделал голевую передачу

В составе победителей шайбы забросили Арттури Лекхонен (20-я минута), Джош Андерсон (24, 56), Тайлер Тоффоли (49). У проигравших отличились Коннор Макдэвид (24), Райан Нюджент-Хопкинс (58), Ессе Пульюярви (59).

ТАСС, 22 апреля. "Монреаль" со счетом 4:3 победил "Эдмонтон" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Защитник "Монреаля" Александр Романов отметился голевой передачей и набрал шестое очко (один гол + пять передач) в 43 играх дебютного сезона в НХЛ.

"Монреаль" занимает четвертую позицию в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав 49 очков в 44 матчах. "Эдмонтон" идет третьим с 56 очками за 45 игр. Следующую встречу "Монреаль" проведет 24 апреля в гостях против "Калгари", "Эдмонтон" 27 апреля сыграет на выезде с "Виннипегом".