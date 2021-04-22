Сорокин: зарубежные звезды футбола могут принять участие в туре кубка Евро-2020 в России

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Зарубежные футбольные звезды, входящие в состав послов турнира, могут принять участие в туре кубка чемпионата Европы - 2020, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин.

Тур кубка чемпионата Европы состоится в конце мая.

"Да, планируем [пригласить на тур кубка кого-то из зарубежных послов чемпионата Европы]. Пока не могу сказать, кто это будет, но приглашать точно будем, - сказал Сорокин. - Сейчас сложная обстановка с рейсами и перелетами из-за пандемии, например, раньше можно было летать через Стамбул, сейчас временно не можем этого делать. Много условий, ограничений, поэтому сложно что-то твердо планировать".

В список послов чемпионата Европы входят Андрей Аршавин, Патрик Бергер, Ангелос Харистеас, Деку, Алессандро дель Пьеро, Марсель Десайи, Юрий Джоркаефф, Жан-Франсуа Домерг, Луис Фернандес, Штеффен Фройнд, Пол Гаскойн, Ален Жиресс, Руд Гуллит, Томас Хельмер, Тьерри Анри, Йоргос Карагунис, Кристиан Карамбё, Юрген Клинсман, Юрген Клинсман, Мирослав Клозе, Патрик Клюйверт, Хенрик Ларссон, Бриан Лаудруп, Микаэль Лаудруп, Луиш Фигу, Манише, Лотар Маттеус, Стив Макманаман, Гаиска Мендьета, Антониос Никополидис, Нуну Гомеш, Майкл Оуэн, Робер Пирес, Карел Поборский, Карлес Пуйоль, Рикарду Карвалью, Петер Шмейхель, Дэвид Симен, Кларенс Зеедорф, Маркос Сенна, Алан Ширер, Владимир Шмицер, Жан Тигана, Давид Трезеге, Витор Байя, Хаби Алонсо, Хави Эрнандес, Теодорос Загоракис, Джанлука Дзамбротта, Кристиан Циге.

Чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут матчи Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня) и Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира.