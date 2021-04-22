Сорокин заявил, что квота 50% от заполняемости стадиона на Евро может быть увеличена

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Квота посещаемости матчей чемпионата Европы - 2020 по футболу может быть увеличена. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

В настоящее время квота составляет 50% от заполняемости стадиона. Ранее появилась информация о том, что Лондон планирует увеличить цифры разрешенной посещаемости на полуфинальные и финальный матчи.

"УЕФА [Союз европейских футбольных ассоциаций] допускает варианты увеличения квоты, то есть любой город до 28 апреля может увеличить вместимость, - сказал Сорокин. - Это можно сделать не на все матчи, видимо, а на какие-то отдельные. Это никак не обусловлено изначально. Если размышлять над этим, довольно странно то, что можно увеличить на одни матчи, тогда почему бы не увеличить на все?"

"Полуфиналы и финал, конечно, самые важные матчи турнира, поэтому по их поводу разговор ведется отдельно, но в рамках обычного города довольно странно, если на один матч одна вместимость, а на другой - другая. Разве за неделю ситуация поменяется радикально? Отвечая на ваш вопрос: наверное, это возможно, но не очень логично", - отметил собеседник ТАСС.

Чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут матчи Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня) и Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира.