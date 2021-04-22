Сорокин: вопрос допуска иностранных болельщиков на Евро в Петербурге еще прорабатывается

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Работа над вопросом о допуске иностранных болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в Санкт-Петербурге, еще идет. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

"Идет проработка этого вопроса, - сказал Сорокин. - Это исключительно прерогатива правительства РФ, мы надеемся на изменение действующих документов, но сейчас говорить об этом преждевременно. Есть определенная процедура, сроки правительственных регламентов. Мы надеемся, что этот вопрос найдет свое разрешение в ближайшее время".

"Откровенно говоря, мы никаких проблем не видим. Более плотное обсуждение идет, конечно, с властями Финляндии, потому что ожидается большое количество болельщиков, и нам хотелось бы иметь информацию о видах транспорта, на которых они намерены прибыть, - отметил он. - С остальными мы, честно говоря, не видим никаких сложностей. И Москва, и Санкт-Петербург абсолютно готовы к приему большого количества болельщиков - и аэропорты, и вокзалы - все у нас имеется в достаточном количестве, что показал чемпионат мира 2018 года".

Также Сорокин сообщил, что для иностранных болельщиков будут действовать льготы и преференции. По его словам, им будет предоставлен "бесплатный проезд в городе в день матча для владельцев билетов, бесплатные шаттлы по определенным маршрутам, согласованным с городом, безвизовый въезд в Россию".

Чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут матчи Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня) и Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира.