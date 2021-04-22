Сорокин сообщил, что возможно проведение вакцинации на стадионе во время матчей Евро

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Проведение вакцинации на территории стадиона во время матчей чемпионата Европы по футболу - 2020 возможно, но требует дополнительного обсуждения. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

"Если пункты вакцинации будут действовать в городе, то они будут доступны и для болельщиков тоже, - сказал Сорокин. - Про территорию стадиона не могу с уверенностью сказать. Во-первых, вакцинация для болельщиков точно будет проходить на добровольных началах. К тому же сама вакцинация пока не отменяет необходимости ПЦР-тестирования, а поэтому не является автоматически избавляющей от всех остальных мер предосторожностью".

Сорокин считает, что болельщики будут приветствовать возможность вакцинироваться, если она будет им предоставлена. "А будет это происходить на территории стадиона или нет, надо обсуждать дополнительно", - отметил он.

"Мы сейчас как раз вместе с уполномоченными организациями прорабатываем регламент, который в значительной степени будет опираться на так называемую Медицинскую операционную концепцию УЕФА - специальный антиковидный регламент, документ, действующий в равной степени для всех городов, - добавил собеседник ТАСС. - Параллельно, естественно, мы адаптируем его к нашей реальности. В отношении зрителей будут соблюдаться требования социального дистанцирования, ношения масок, использования санитайзеров, термометрия, специальная навигация и информирование. В отношении целевых групп турнира - прежде всего команд, арбитров, официальных лиц - действует строгий регламент Медицинской операционной концепции, главная его цель - обезопасить команды, создать максимально контролируемую гигиеническую среду на стадионе и других объектах Евро, он же определяет параметры регулярного тестирования и соблюдения комплекса антиковидных мер".

Чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут матчи Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня) и Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира.