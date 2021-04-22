Посвященная победе 1960 года арт-инсталляция откроется в Петербурге к Евро-2020

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Оргкомитет российской части чемпионата Европы по футболу планирует открыть арт-инсталляцию названием "Квартира №60", которая будет посвящена победе сборной СССР на первом Кубке Европы. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

"Череда мероприятий запланирована 22 апреля - в этот день мы отметим 50 дней до начала Евро, - сказал Сорокин. - Мы дадим старт программе обучения волонтеров, для них это важная веха, откроем и представим широкой публике уникальное музейное пространство, которое посвятили победе сборной СССР на первом Кубке Европы и назвали "Квартира №60". Эта арт-инсталляция перенесет ее гостей в футбольные 1960-е, покажет, как жили футболисты сборной и обычные люди в те времена".

"Помимо этого, мы уже запустили несколько интерактивных развлечений для болельщиков: например, футбольно-исторический квест (его можно пройти как в городе, так и онлайн), а также интересную аудиоэкскурсию - ее мы представили в рамках празднования 100 дней до Евро. Кстати, совсем скоро выйдет ее вторая часть, эта инициатива была очень хорошо воспринята, поэтому будем продолжать. Далее тур кубка в конце мая, а затем непосредственно сам чемпионат", - добавил собеседник ТАСС.

Чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут матчи Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня) и Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира.