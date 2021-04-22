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Футбол в России

Магкеев: главный матч "Локомотива" в Кубке России по футболу еще впереди

В среду "Локомотив" обыграл ЦСКА со счетом 3:0 в полуфинале турнира

ТАСС, 22 апреля. Футболисты "Локомотива" рады победе над ЦСКА в полуфинале Бетсити - Кубка России, но главный матч еще впереди. Такое мнение высказал полузащитник "Локомотива" Станислав Магкеев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

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В среду "Локомотив" обыграл ЦСКА на своем поле со счетом 3:0 в полуфинале Бетсити - Кубка России. В финале турнира "железнодорожники" встретятся с самарскими "Крыльями Советов". Встреча состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. Победитель Кубка России завоюет путевку в основной раунд Лиги Европы следующего сезона.

"Конечно, этой победе все очень рады, выход в финал это здорово, но все-таки главный матч в Кубке России впереди. Поэтому нужно двигаться дальше, переключаться сейчас на игры чемпионата, - сказал Магкеев. - Готов играть 90 минут, но все решения по составу принимает тренерский штаб. Мое дело работать на тренировках и быть максимально полезным для команды".

"Локомотив" является самой титулованной командой Кубка России, "железнодорожники" побеждали в турнире восемь раз, последний успех датирован 2019 годом.

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