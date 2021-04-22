Чемпион мира борец Сидаков стал одним из самых тестируемых РУСАДА спортсменов в 2021 году

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков стал одним из самых тестируемых Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменом за первые три месяца 2021 года. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, обладатель золотых медалей мировых первенств 2018 и 2019 годов с января был проверен на допинг четыре раза.

По четыре раза инспекторы допинг-контроля РУСАДА также тестировали еще двух борцов вольного стиля: чемпионов Европы 2020 года Курбана Шираева и Азамата Тускаева. Сидаков, Шираев и Тускаев в марте проверялись РУСАДА по два раза.

Четыре раза также тестировалась бегунья Александра Гуляева, ставшая первой на дистанции 800 метров на зимнем чемпионате России в Москве.