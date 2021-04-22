{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

Чемпион мира борец Сидаков стал одним из самых тестируемых РУСАДА спортсменов в 2021 году

С января спортсмен был проверен на допинг четыре раза
Заурбек Сидаков Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Заурбек Сидаков
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков стал одним из самых тестируемых Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменом за первые три месяца 2021 года. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, обладатель золотых медалей мировых первенств 2018 и 2019 годов с января был проверен на допинг четыре раза.

По четыре раза инспекторы допинг-контроля РУСАДА также тестировали еще двух борцов вольного стиля: чемпионов Европы 2020 года Курбана Шираева и Азамата Тускаева. Сидаков, Шираев и Тускаев в марте проверялись РУСАДА по два раза.

Четыре раза также тестировалась бегунья Александра Гуляева, ставшая первой на дистанции 800 метров на зимнем чемпионате России в Москве.

Теги
РоссияДопинг
Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
УЕФА учтет извинения английских клубов при решении о наказании основателей Суперлиги
По словам президента УЕФА, организация продолжает работу с юристами
УЕФА учтет извинения английских клубов при решении о наказании основателей Суперлиги
Читать полностью