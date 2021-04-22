Тедеев: российские борцы вольного стиля выиграли чемпионат Европы даже вторым составом

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Сборная России по вольной борьбе выиграла командный зачет чемпионата Европы в Варшаве практически вторым составом, чем продемонстрировала высокий потенциал команды. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер команды Дзамболат Тедеев.

Команда под руководством Тедеева выиграла в Варшаве шесть золотых и две серебряные медали. Чемпионами Европы стали Абасгаджи Магомедов (до 61 кг), Загир Шахиев (до 65 кг), Исраил Касумов (до 70 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Магомед Курбанов (до 92 кг) и Алихан Жабраилов (до 97 кг). Серебряными призерами турнира стали Начын Монгуш (до 57 кг) и Сергей Козырев (до 125 кг).

"Кроме неолимпийских весов, тяжелого веса и весовой категории до 86 кг на чемпионате Европы выступали вторые номера, но даже этим составом мы взяли шесть золотых и две серебряные медали, выиграв первое командное место. Сейчас потенциал у нашей команды, ее резерв на самом высоком уровне, на подъеме. Команда, тренерский совет укомплектованы - все друг друга понимают и понимают, куда мы движемся, какие цели и задачи перед нами поставлены - только вперед, только медали высшей пробы", - рассказал Тедеев.

На вопрос ТАСС, рассматривает ли главный тренер сборной борцов из этого состава в качестве участников Олимпиады в Токио, Тедеев ответил: "Конечно рассматриваем, например Найфонова, который стал чемпионом России и Европы в весе до 86 кг".

После возвращения из Варшавы российская команда отправится на подготовительный сбор к квалификационному турниру в Софии. Сбор стартует 23 апреля в подмосковном Наро-Фоминске.