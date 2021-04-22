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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги

УЕФА учтет извинения английских клубов при решении о наказании основателей Суперлиги

По словам президента УЕФА, организация продолжает работу с юристами
© Jon Super/AP

ТАСС, 22 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжает работу с юристами о возможном наказании клубов - основателей Суперлиги, но также будут учтены извинения со стороны шести английских команд. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин, комментарий которого приводит словенский портал 24ur.

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В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Но уже во вторник на фоне протестов болельщиков, а также жесткой позиции УЕФА и национальных федераций все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги, а в среду из ее состава вышли "Атлетико", "Интер" и "Милан".

"Нам придется уладить то, что произошло в последние три дня. Не хотелось бы вдаваться в подробности, так как мы продолжаем работу с юристами, но я бы сказал, что английские клубы приняли хорошее решение, извинившись и признав, что совершили ошибку, - сказал Чеферин. - Мы учтем их извинения. Все совершают ошибки".

В среду владелец "Ливерпуля" Джон Генри публично принес извинения болельщикам, футболистам и тренерскому штабу английской команды, назвав вступление в Суперлигу поспешным решением.

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Чеферин, АлександерСитуация вокруг футбольной Суперлиги
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