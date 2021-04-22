Четыре российских фигуриста были проверены инспекторами РУСАДА на допинг в марте

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в марте провели тестирование четырех отечественных фигуристов. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, с начала года РУСАДА проверило на допинг восьмерых представителей российского фигурного катания.

В марте были протестированы бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в парном катании Дмитрий Козловский (выступающий вместе с Александрой Бойковой), а также танцоры Александра Степанова, вместе с Иваном Букиным занявшие пятое место на ЧМ-2021, и Тиффани Загорски с Джонатаном Гуррейро (десятое место на ЧМ-2021).

В первые два месяца года были протестированы Бойкова, Букин, действующая чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова и одиночник Михаил Коляда, занявший на ЧМ-2021 пятое место.