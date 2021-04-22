Организаторы представили макет стадиона "Санкт-Петербург" за 50 дней до Евро-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Огромный макет стадиона "Санкт-Петербург" был представлен за 50 дней до старта чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Макет построен из 12 тыс. деталей, в его создании участвовали подопечные благотворительных фондов, ученики футбольной и балетной академий, в том числе академии "Зенита" при участии посла Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на турнире, директора департамента развития молодежного футбола санкт-петербургского клуба Андрея Аршавина.

"Это коллективное усилие, создано было не вчера, это долгий кропотливый труд, и мы гордимся тем, что это так выглядит", - сказал на презентации генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

На презентации также присутствовали актер, посол Санкт-Петербурга на турнире Константин Хабенский, Аршавин, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский и солист Мариинского театра и посол чемпионата Европы от Петербурга народный артист России Василий Герелло. Участники презентации выставили на макете стадиона флаги стран, сборные которых сыграют в Петербурге, а также два флага с символикой УЕФА в честь команд, которые выйдут на матч четвертьфинала.

Санкт-Петербург примет три матча группового этапа, два из которых с участием сборной России, и одну игру 1/4 финала.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.