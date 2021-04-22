Флойд Мэйуэзер проведет выставочный бой с блогером Логаном Полом 5 июля

ТАСС, 22 апреля. Американский боксер Флойд Мэйуэзер проведет выставочный бой с видеоблогером Логаном Полом 5 июля. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Athletic.

Изначально поединок должен был пройти 20 февраля, но был перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Согласно условиям договора, Мэйуэзер на взвешивании должен весить не более 72,5 кг, а Пол - не более 86,2 кг.

43-летний Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером всех времен. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн, за бой с Конором Макгрегором, по неофициальной информации, он получил $275 млн. В июле 2018 года журнал Forbes поставил Мэйуэзера на первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей.

Мэйуэзер имеет на своем счету 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. Он завершил карьеру в 2017 году.

Ранее Пол провел два боксерских поединка против другого видеоблогера - KSI. Первый бой, прошедший по любительским правилам в феврале 2018 года, завершился вничью, во втором, в сентябре 2019-го, по профессиональным правилам судьи зафиксировали победу KSI.